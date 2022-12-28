كناب يطلق قروضا حلال لإقتناء سيارة بالمرابحة

سيطلق الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب بنك” قروضا استهلاكية “حلال” لتمكين المواطنين من اقتناء مركبات سياحية تكون مجَمعة في الجزائر مقابل هامش ربح محدد بثمانية من المائة.

ووضعت إدارة البنك، جملة من الشروط أمام الراغبين في الاستفادة من قروض استهلاكية لاقتناء مركبات منتجة أو مرَكبة محليا في إطار المرابحة. أهمها أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية ومقيما في التراب الوطني، أن يتراوح سنه بين 21 و70 سنة عند تاريخ ايداع طلب التمويل. وأن يكون لديه دخلا شهريا صافي دائم يزيد أو يعادل مرتين قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وبشأن هامش الربح المطبق على منتج التمويل الاستهلاكي، فهو محدد في الشروط العامة للبنك المطبقة على “الصيرفة الإسلامية” السارية المفعول، والتي تقدر حاليا بنسبة 8%.

وإلى جانب العرض سالف الذكر، فإن البنك أيضا على وشك إطلاق منتجات أخرى لتمويل ممتلكات منقولة منتجة أو مجمعة في الجزائر وفق تقنية المرابحة.

إلى ذلك، يقوم البنك حاليا على مستوى وكالات وشبابيك الصيرفة الإسلامية بتمويل الأفراد قصد اقتناء مسكن، وذلك وفق تقنية ” الإجارة التمليكية “. والتي من خلالها يضع البنك المسكن تحت تصرف الزبون وعلى أساس إيجار، لفترة محددة يمكن أن تصل إلى أربعين سنة، مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في عقد الإجارة. مع منح البنك الزبون إمكانية امتلاك المسكن المُستأجَر عند انقضاء مدة الإجارة.

ويؤَهل لصيغة التمويل لمنتج “الإجارة التمليكية”،الأشخاص الطبيعيون “الأجراء، المتقاعدون، التجار، الحرفيون، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون مهنا حرة. وكذا الأشخاص الطبيعيون اللذين يحوزون على حصص في شركات. والمستوفون للشروط المتعلقة بحمل الجنسية الجزائرية، مقيمين أو غير مقيمين في الجزائر، وأن يتراوح سنهم من 21 إلى 73 سنة، عند تاريخ طلب التمويل. وأن يكون لديهم دخلا شهريا صافيا دائما يفوق أو يعادل مرة ونصف (1,5) الأجر الوطني الأدنى المضمون فيما يقدر هامش الربح المطبق على المنتج” الإجارة التملكية ” في الشروط العامة للبنك المطبقة على “الصيرفة الإسلامية” السارية المفعول، بنسبة 6%.