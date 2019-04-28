“كناس” تطالب بالضرب بيد من حديد بعد فضيحة فرحات مهني

طالب المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس”، بإقالات فورية للحكومة الحالية برئاسة بدوي ومدير جامعة تيزي وزو.

وذلك بعد فضيحة بث محاضرة الإنفصالي فرحات مهني للطلبة عن بعد، التي شهدتها جامعة مولود معمري بتيزي وزو .

وأعربت النقابة في بيان لها، عن صدمتها الكبيرة للجريمة التي وصفتها بأنها ضد أمن البلاد وضد وحدة الشعب الجزائري.

ببث محاضرة لأحد العملاء الخائنين لشعبه ووطنه، عن بعد لنشر سموم التفرقة العنصرية وسط الشباب والطلبة.

واستنكرت نقابة CNES بشدة ما أسمته تواطأ مسؤولين داخل الجامعة بالسماح لهذا العميل باستخدام قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة كمنصة لمهاجمة وحدة الوطن.

داعية في ذات البيان، كل الشعب الجزائري ومواطني ولاية تيزي وزو الشرفاء، وكل سكان المنطقة للتصدي لهذه المؤامرة الدنيئة.

وأشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن هذه الحادثة تستدعي من السلطات السياسية والأمنية والقضائية اتخاد عدة إجراءات.

حيث طالبت بإقالات الفورية لحكومة بدوي ومدير جامعة تيزي وزو، وفتح تحقيق قضائي حول المتورطين في هذه الجريمة من داخل الجامعة وخارجها.

وجاءت هذه المطالب، بإعتبار أن الحكومة مسؤولة عن أعمال تابعيها، وسياستها الفاشلة قد تتسبب في كوارث أكبر وأعظم من

كارثة جامعة تيزي وزو.

كما أكدت في ختام بيانها، أن وحدة الوطن ووحدة الشعب خط أحمر، وأن ما حدث اليوم بجامعة تيزي وزو

لا يجب أن يمر دون محاسبة وعقاب شديدين.