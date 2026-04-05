كناس تطلق خدمة رقمية جديدة !

أنهى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى عناية أرباب العمل، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة. عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد، https://teledeclaration.cnas.dz

وتتيح هذه الخدمة الجديدة لأرباب العمل إمكانية الملء الالكتروني لـ: شهادة العمل والأجر الخاصة بأُجرائهم (ATS. التصريح عن بعد باستئناف أو عدم استئناف أُجرائهم للعمل (DRT).

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتمكين أرباب العمل من القيام بتصاريحهم عن بعد. دون الحاجة إلى التنقل إلى مرافق الصندوق. مما يسمح لهم بالحصول على خدمات أسرع وأكثر سلاسة. ويساهم في تسريع معالجة ملفات الأداءات الخاصة بأجرائهم.

وأكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حرصه المتواصل على تطوير خدماته الرقمية. بما يضمن راحة أرباب العمل ويحافظ على حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا.

