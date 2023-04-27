كناس: مذكرات “ليسانس” و “ماستر” جاهزة للبيع.. على الوزارة التدخل

قال عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد بعض الطلبة يقومون بشراء، مذكرات تخرج جاهزة. ويقومون بسرقة محتواها و تقديمها للأستاذ المؤطر ومناقشتها والحصول على علامات مرتفعة .

وقال ميلاط في حديث خص به “النهار أون لاين “، أن هذه الظاهرة التي تعاني منها الجامعات سببها بعض الطلبة الذين يريدون النجاح بأسهل الطرق. مشيرا إلى أنه لا يمكن تعميمها على كل الطلبة لأنه يوجد طلبة مجتهدون يقومون بالبحث العلمي بأنفسهم من دون شراء أو سرقة أي مذكرة.

وذهب المتحدث إلى أبعد من هذا حيث كشف عن وجود مواقع على منصات التواصل الإجتماعي. تطرح إعلانات لبيع مذكرات تخرج في الليسانس والماستر. مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تظلم الطالب المتفوق. الذي يعمل جاهدا طيلة السنة الدراسية لتقديم عمل جدي ومحترم على لجنة المناقشة.

وعن أسباب الظاهرة التي لا تميز الجزائر فقط بل تعرفها العديد من الجامعات خاصة العربية منها. يقول المتحدث أنها تعود إلى الكم الهائل من الطلبة المتخرجين الذين يصل عددهم سنويا إلى أكثر من 300 ألف طالب. وبالتالي يصعب إخضاع المذكرات على تقنية “الكشف عن السرقة العلمية”.

كما أضاف المتحدث أن هذه التقنية يتم العمل بها فقط في رسائل الدكتوراه .

وعن الحلول قال “ميلاط” ، أنه يجب إعادة النظر إلى نمط التكوين والتقييم وهذا ماتعمل عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التي ستشرع في فتح ورشات لإعادة النظر في النمط البيداغوجي والتكويني للجامعات .

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