كناس: وضع جدول مناسب لدفع الإشتراكات لجميع المؤسسات المتأثرة بوباء كورونا

أطلقت وكالة الجزائر العاصمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “كناس” عملية سبر آراء موجهة إلى أرباب العمل الناشطين بالقطاع الاقتصادي.

وأفاد بيان للمؤسسة، أن الإجراء يهدف لتقييم قدرات المؤسسات على دفع اشتراكاتهم المتعلقة بالتصريح بالأجراء ووضع جدول مناسب لدفعها مما يسمح للمستخدم بأن يكون محينا و للعامل بالحفاظ على حقوقه في مجال التأمين الاجتماعي.

وأضاف البيان، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “وكالة العاصمة” يعلم أرباب العمل الناشطين بالقطاع الاقتصادي عن إطلاق عملية سبر آراء من خلال الموقع www.cnas.dz حيث وضع تحت تصرفهم استبيان بتضمن أسئلة موضوعية موزعة على أربعة مراحل تتعلق لا سيما بالفترات غير المسواة في مجال الاشتراكات وعدد الموظفين المعنيين بالمرسوم 69 و 70_20 الخاص بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار كوفيد-19 سيما العطلة الاستثنائية.

كما تضمن سبر الاراء نسبة تداعيات كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي للمؤسسة و قدرتها على دفع اشتراكاتها المتعلقة بالتصريح بالأجراء قصد وضع جدول مناسب لدفعها .

من جهة أخرى، اشارت وكالة الجزائر العاصمة، أن الاستبيانات المملوءة من طرف أكثر من 4 الاف مستخدم أظهرت أن العديد من المؤسسات قد علقت نشاطاتها كليا خلال الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى ماي، كما أظهر هذا الاستبيان أن بعض المؤسسات تأثرت نسبيا إذ تمكنت من إكمال نشاطاتها ب 50 بالمائة من عمالها.

وأشار البيان، إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيقوم بوضع جدول مناسب للدفع لجميع المؤسسات المتأثرة بالوضع قصد السماح لها بالحفاظ على حقوق العمال في مجال التأمين الاجتماعي.