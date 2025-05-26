كناس..وقف التحويلات الطبية إلى الخارج لهؤلاء المرضى

أعلن الصندوق الوطني للعمال الأجراء، اليوم الاثنين، عن إيقاف التحويلات الطبية إلى الخارج لمرضى القلب والشرايين.

وأوضح، المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، أن التحويلات ستقتصر فقط في الحالات النادرة.

وجاء القرار كخطوة لتقليص النفقات وتعزيز الكفاءات المحلية.

وقال المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه تم توقيع اتفاقيات مع 50 مؤسسة استشفائية خاصة ومتخصصة في هذا المجال.

وأضاف جغري “قمنا كذلك بدمج تخصص “جراحة المخ”، الذي أصبح متاحًا محليًا بفضل تطور النظام الصحي الوطني. ما يوفر للمريض الراحة النفسية والبقاء بالقرب من عائلته.

وفي سياق مغاير أكد المتحدث، أنه تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، سيتم التكفل الكامل بمرضى السرطان. بما فيهم غير المؤمّنين وقد استفاد أكثر من 2050 مريضًا من هذه الرعاية.