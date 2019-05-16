“كناس” يتخوف من السنة البيضاء ويدعو الوزارة لاتخاذ موقف رسمي

تأّسف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، من عدم اتخاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقف رسمي، اتجاه اضرابات الجامعات ومقاطعة الطلبة للدروس والامتحانات.

ووّصف عبد الطيف ميلاط، في اتصال مع “النهار “،اليوم الخميس ، الاضراب الذي شهدته بعض الجامعات بـ”السياسي” و غير مبرر و لن ينفع أي جهة خاصة الطلبة.

وبخصوص مقاطعة الطلبة للامتحانات قال ممثل “كناس”، هي نتيجة طبيعية لاضرابات دامت مايقارب شهرين وفي ظل تأخر الدروس .

كما تخوف المتحدث ، من مواصلة المقاطعة والاضرابات بعد شهر رمضان نفس الشئ ،

وذلك لان الجامعة لا تسير بالقوانين بل منطق القوة الذي فرضها بعض الطلبة اصبحو يفرضون منطقهم على حساب الجامعة و الطلبة .

كما أبدى رفضه منطق السنة البيضاء، لأنّها تؤثر على الجامعة فقط بل حتى الأطوار الأخرى ، يجب أن تكون حلول اخرى لتجاوزها.

مؤكدا ان المجلس ضد المقاطعة لأنه لايخدم الطالب والجامعة والوزارة وهو مايؤثر على مسار التعليمي للطالب .

مشيرا ان بعض الجامعات لم يمسها الاضراب نهائيا ، وهناك مسها 100 بالمائة ولحد الساعة مازالت في الاضراب .