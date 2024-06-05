كناص.. إخضاع الوصفات الطبية وأدوية علاج الأمراض العقلية إلى المراقبة الإلزامية

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة الجزائر ” كناص” عبد الحق بوقطوف، أن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية. يهدف إلى تحسيس الرأي العام حول مخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وضرورة محاربتها من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين.

واضاف بوقطوف، على هامش اليوم التحسيسي حول مكافحة الإدمان والوقاية منه. أن الصندوق إتخذ عدة تدابير للحفاظ على صحة واستقرار المواطنين في محيط بيتهم وعملهم الإجتماعي. كما اتخذت الوكالة عدة خطوات تتمثل في المخطط الإستثنائي المسطر في المديرية العامة لنشر الوعي بين الشباب والعمال للإستخدام الصحيح للأدوية والأثار السلبية للتعاطي المفرط لها.

كما أشار المتحدث، إلى أن الصندوق إتخذ إجراءات للحد من تناول الأدوية على غرار إخضاع أدوية علاج الأمراض العقلية والعصبية إلى الشروط الخاصة للتعويض. وتتم إحالة كل وصفة طبية على المراقبة الطبية مع إلزامية وصف الأدوية من قبل طبيب مختص في المجال. كما يسعى الصندوق الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والتقليل من الأدوية لنظام صحي اكثر كفاءة.

وأوضح المتحدث في سياق ذي صلة، أن الوصفات التي تتضمن أدوية ذات مؤثر عقلي تخضع لمراقبة قبلية و بعدية. و المواطن الذي لديه وصفة تحتوي على أدوية عقلية او عصبية لا يمكنه شراء الدواء الا إذا أخذ موافقة طبيب الصندوق . كما أن الوصفة يجب أن تكون من 3 أوراق. حيث لا يمكن تقديم الوصفة لغير المريض وهناك مراقبة بعدية وفي النظام المعلوماتي للصندوق.