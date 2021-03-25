كناص: إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من 4 وثائق

أنهى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى عناية المؤمن لهم اجتماعيا أنه تم إعفاءهم من تقديم 4 وثائق.

وتم إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل التي تسمح بتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية (80% أو 100%).

بالإضافة إلى إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 للاستفادة من الأداءات.

وكذا إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الوفاة للاستفادة من الأداءات.

وإعفاء المؤمن لهن اجتماعيا من تقديم عقد الزواج للاستفادة من الأداءات.

وتندرج في سياق تخفيف إجراءات الحصول على الأداءات والخدمات والقضاء على كل أشكال البيروقراطية.