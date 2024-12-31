“كناص”: ايداع التصريح السنوي بالأجور والأجراء ابتداء من 1 جانفي

دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، اليوم الثلاثاء، جميع أرباب العمل إلى إيداع التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2024.

وحسب بيان للصندوق، إيداع التصريحات يكون عبر الانترنيت بالموقع الالكتروني للصندوق www.cnas.dz، عن طريق بوابة التصريح عن بعد https://teledeclaration.cnas.dz.

وهذا خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 جانفي 2025، كآخر أجل لإيداع التصريحات السنوية.

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