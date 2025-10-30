كناص: تعميم الدفع الإلكتروني عبر وكالة الجزائر

كشف ربح الله محمد المدير الفرعي للتحصيل ومنازعات التحصيل بالصندوق الوطي للتأمينات الاجتماعية “وكالة الجزائر”، عن تنظيم أيام إعلامية تحسيسية بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية.

وأضاف ربح الله في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه قد تم تعميم خدمة الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الدفع المتوفرة في الوكالة، بهدف الترويج لمختلف الخدمات البنكية المتطورة للصندوق. وتلك الموجهة لارباب العمل على غرار دفع الإشتراكات عن بعد ومختلف وسائل الدفع الالكتروني. لما لها من مزايا عديدة على غرار الشفافية والجاهزية.

وأشار المتحدث، إلى أن الإجراء جاء في اطار توجيهات السلطات العمومية للبلاد من أجل تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني. وترسيخ ثقافة التعاملات الرقمية وتجسيدا لاستراتيجية الصندوق لتطوير الخدمات الرقمية.

وأوضح ربح الله في سياق ذي صلة، إلى أن وكالة الجزائر “كناص” قد نظمت أيام إعلامية تحسيسية بداية من 26 أكتوبر بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية. من أجل تبسيط عملية دفع الإشتراكات لأرباب العمل داعيا إلى ضرورة الإنخراط في هذا المسعى الرقمي. والمساهمة في تطوير الخدمات العمومية. خاصة بعد التسهيلات التي تقدمها وكالة الجزائر.

