كناص تندوف تنظم الحملة التحسيسية حول التصريحات السنوية للأجور والأجراء لسنة 2018

نظم اليوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة تندوف يوما تحسيسيا حول التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2018 لفائدة أرباب العمل وأصحاب المؤسسات على مستوى قسم التحصيل تحت إشراف «زكري كمال» مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة تندوف.

وأطلق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، حملة تحسيسية وإعلامية لفائدة أرباب العمل، من أجل حثهم على إيداع تصاريحهم السنوية في الآجال المحددة قانونا، من خلال نظام “التصريح عن بعد” الذي يعتبر خدمة عصرية خففت على أرباب العمل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح بالطريقة البيروقراطية.

وتسمح إجراءات التصريح عن بعد للمؤمنين بتحيين ملفاتهم الاجتماعية بشكل إلي مما يجنب مئات الآلاف المنتسبين للوكالة عناء تقديم شهادة العمل، والأجر أثناء طلبهم لشهادة الانتساب.

ويأتي هذا الإجراء، لتعزيز مستوى التحصيلات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والذي دخل مرحلة جديدة خلال 2017 عبر إجبارية الدفع وتشديد المراقبة على أرباب العمل وإرفاقهم بمراقبين معتمدين.