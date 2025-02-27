“كناص” توقع اتفاقية مع عيادات خاصة للتكفل بمرضى المخ والأوعية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (كناص)، فيصل بن طالب، رفقة وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس ، على مراسم توقيع ملحق لاتفاقية الإطار التي تجمع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الجراحة القلبية الخاصة المتعاقدة.

وتهدف هذه الاتفاقية لإدراج الأعمال التدخلية للمخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية المقدمة للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم.

وبالمناسبة، ثمّن وزير الصحة هذا الإنجاز الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أشار، في كلمته، إلى أن العلاقة التعاقدية بين هيئات الضمان الاجتماعي وعيادات جراحة القلب الخاصة تعود إلى سنة 1994. وكشف أن عدد العيادات المتعاقدة اليوم ارتفع إلى 50 عيادة موزعة عبر التراب الوطني.

وأضاف بيان الوزارة أن هذه الاتفاقيات مكّنت من تحسين التكفل بمرضى القلب والأوعية. إذ بلغت نفقات التكفل الصحي في هذا المجال 7.35 مليار دينار جزائري خلال سنة 2024.

وتابع الوزير أن إجمالي نفقات التكفل الصحي بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، بلغت 533,725 مليار دينار بعنوان سنة 2024. من بينها مبلغ 132 مليار دينار مساهمةً لتغطية نفقات التكفل الصحي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية.

واعتبر الوزير التوقيع على ملحق التكفل بأمراض المخ وجراحة الأوعية. هو التزام الوزارة بمواصلة تطوير آليات التعاقد مع العيادات الخاصة الوطنية. وذلك من خلال إدراج أعمال طبية جديدة ذات قيمة مضافة عالية.