كناص: ليس هناك ديون للفرنسيين على الجزائر

أكد محي الدين واقنوني، أن جميع فواتير علاج في الخارج، سددتها الجزائر لفرنسا ولا يوجد ديون للفرنسيين عند الجزائر.

وأوضح المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات “cnas”، أن ديون فرنسا صفيت منذ 5 سنوات.

وقال المتحدث، إن هناك لجنة مشتركة تسهر، من أجل عدم وجود أي ديون في هذا الإطار، مشيرا إلى أن جميع الفاتورات التي اصدرت من قبل الجزائر تم اخذها بعين الاعتبار.

وأشار واقنوني، إلى أن الديون المترتبة على الجزائر تخص علاج المرضى غير المسجلين لدى التأمين.

وأضاف ضيف الحصة، أن هذه الديون تخص مرضى لم ترسلهم الجزائر للعلاج.