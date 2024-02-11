“كناص”.. هذه الوثائق ضرورية لمرضى السرطان للحصول على بطاقة الشفاء

دعا الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، المصابين بالأمراض السرطانية. غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية التوجه لأقرب هيكل دفع تابع للصندوق بولاية اقامتهم.

وجاءت العملية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن لهم إجتماعيا. حيث دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الاشخاص المصابين بالأمراض السرطانية، غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية التوجه لأقرب هيكل دفع تابع للصندوق بولاية اقامتهم مرفوقين بالوثائق اللازمة.

واشترط الصندوق على المرضى الراغبين في الحصول على بطاقة الشفاء إحضار شهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص تثبت الإصابة بمرض سرطاني. ونسخة من بطاقة الهوية وصورة شمسية وذلك للحصول على بطاقة الشفاء التي تسمح لكم بالاستفادة من الدواء الموصوف لهم. في إطار نظام الدفع من قبل الغير لدى الصيادلة المتعاقدين.