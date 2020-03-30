كناص” يعلّق الآجال القانونية لإيداع “المالادي” إلى إشعار أخر

اعتمدت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء “كناص” جملة من التدابير الاحترازية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، تحسبا للأوضاع الصحية التي تشهدها الجزائر جراء تفشي فيروس كورونا.

وجاءت هذه الإجراءات من أجل ضمان السير العادي للخدمة العمومية وإستمرارها، والتكفل بالمواطنين بشكل يتلاءم مع الظرف الإستثنائي الحالي.

وفي هذا الشأن، أكد مهدي رحال، مدير وكالة الموظفين التابعة لصندوق “كناص” لــــ “النهار”، أن التدابير المعتمدة تشمل رفع اجال ايداع العطل المرضية، بالنسبة للمؤمنين اجتماعيا الملزمين على اخذ عطل مرضية، والذين اسقط عنهم شرط ايداعها في الاجال القانونية مؤقتا، دون أن يتسبب ذلك في تعريض ملفاتهم لمشاكل ادارية ناجمة عن التأخر في الايداع.

كما يمكن هذا الإجراء من تمكين المؤمنين لهم اجتماعيا من إيداع العطل المرضية دون إخضاعها للرقابة الطبية و معالجتها على أساس الوثائق المودعة مع تعليق الآجال القانونية لإيداع العطل المرضية إلى إشعار أخر.

وفي ذات السياق، قال رحال، أنه تم إلغاء الرقابة الطبية القبلية لكل طلبات الأداءات وجميع الحقوق المنتهية أجالها.

ومن جملة الاجراءات التي قام بها الصندوق، أشار مدير وكالة الموظفين، إلى تمكين المؤمن لهم إجتماعيا و ذوي حقوقهم من إقتناء الدواء في أحسن الظروف، من خلال تمكيين الصيادلة المتعاقدين من تحيين برمجية « OFFICINE CHIFA » والتأكد من تحميل اخر إصدار، ومنح المؤمنين أدويتهم من خلال استخدام بطاقات الشفاء، رغم انتهاء الحقوق الخاصة بهم.

م وضعها تحت قوعلى صعيد ذي صلة، اعتمدت صناديق الضمان الاجتماعي، خدمة التصريح باشتراكات الضمان الإجتماعي عن بعد للعمال الأجراء، وغير الأجراء أو صندوق كاكوبات.

وأوضح ذات المسؤول، أنه تم إتاحة فضاء “الهناء”،و هي خدمة موجهة لفائدة المؤمن لهم إجتماعيا و المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.cnas.dz، و كذا الهواتف الذكية حيث تسمح لهم بالحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالأداءات التي يقدمها الصندوق و المتابعة الفورية لطلبات الأداءات.

وذكر مدير وكالة الموظفين، أنه تم فتح المجال لأرباب العمل لإيداع الصكوك و أوامر الدفع الخاصة باشتراكات الضمان الإجتماعي على مستوى أي هيكل تابع للصندوق CNAS على مستوى مركز الدفع أو مصلحة التحصيل، دون التنقل إلى وكالات الإنتساب، على أن تبقى هذه التدابير سارية إلى غاية إشعار اخر.

وبالإضافة إلى الخدمات المتاحة، تم اعتماد خدمة التصريح باشتراكات الضمان الإجتماعي عن بعد (télédéclaration)للعمال الأجراء cnas و غير الأجراء CASNOS أو صندوق CACOBATPHوهي خدمة تم وضعها تحت تصرف أرباب العمل، تسمح لهم بالتصريح باشتراكات الضمان الإجتماعي عن بعد عبر بوابة التصريح عن بعد المتوفرة بالمواقع الإلكترونية لهذه الهيئات.