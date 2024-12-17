“كناص” ينظم يوما حول مخاطر الإدمان.. سُبل الوقاية والحلول

إختتمت اليوم الحملة الوطنية للتحسيس من مخاطر الإدمان التي انطلقت بتاريخ 03 مارس المنصرم. حيث نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة الجزائر، يوما إعلاميا لفائدة موظفيها.

وحسب بيان للصندوق، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، لا سيما في الأوساط المهنية. حيث تطرق اليوم مجموعة من الخبراء والأطباء إلى مخاطر الإدمان، مسلطين الضوء على تأثيراته المدمرة على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب انعكاساته السلبية على بيئة العمل. مؤكدين على ضرورة تعزيز الوعي واليقظة داخل المؤسسات والإدارات.

وتشكل آفة الإدمان خطرًا كبيرًا على صحة الأفراد، كما أنها تعد عاملا أساسيا لاضطراب بيئة العمل. فهي تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاجية وزيادة في الحوادث المهنية وتؤثر سلبا على رفاهية الموظفين. كما شملت الفعالية مداخلات وورشات تفاعلية ساهمت في توضيح آليات الإدمان، وسبل الوقاية منه والحلول المتاحة لمرافقة الأشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة.

وأكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة الجزائر، إلتزامها بمكافحة الإدمان. فمنذ إطلاق الحملة، حرصت الوكالة على تنظيم عدة أنشطة توعوية، على غرار الورشات التثقيفية. وتوزيع المواد الإعلامية، وتوفير آليات الإنصات والتوجيه لفائدة الموظفين والمواطنين.

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