“كناص” يُحسّس الطلبة الجامعيين حول الإنتساب للضمان الإجتماعي

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء “كناص-وكالة الجزائر” اليوم الأحد. حملة تحسيسية لفائدة الطلبة الجامعيين حول أهمية الإنتساب إلى نظام الضمان الإجتماعي.

وحسب ما أفاد به بيان للصندوق، فإنه وتحت شعار “الضمان الإجتماعي يرافقكم طوال مسيرتكم الجامعية”. أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. حملة تحسيسية وإعلامية موجهة للطلبة الجامعيين. حول “أهمية الإنتساب إلى نظام الضمان الإجتماعي، والإستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الصندوق”. كما تندرج هذه الحملة التي إنطلقت اليوم وتدوم إلى غاية يوم 24 أكتوبر. في إطار إستراتيجية الاتصال لسنة 2024 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز سياسة التقرب من المواطنين خاصة الفئة الطلابية.

وأوضح البيان، أن هذه الحملة، ترمي إلى توعية الطلبة الجامعيين بحقوقهم وواجباتهم فيما يخص التأمينات الاجتماعية. وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول إجراءات الإنتساب إلى نظام الضمان الإجتماعي. بما في ذلك كيفية الإستفادة من الخدمات الصحية والإجتماعية المقدمة من طرف الصندوق.

كما وضعت “كناس- وكالة الجزائر” برنامجا يتضمن عدة نشاطات تهدف إلى التواصل المباشر مع الطلبة داخل الجامعات. من خلال فرق متخصصة من الوكالة لتقديم شروحات وافية حول مزايا الإنتساب إلى نظام الضمان الاجتماعي. والخدمات التي يوفرها الصندوق، وكيفية الحصول على بطاقة الشفاء، والإجراءات المتعلقة بهذا المجال.

وبالمناسبة، سيتم تنظيم سلسلة من الندوات داخل الجامعات، حيث سيتناول الخبراء مواضيع هامة تتعلق بدور الضمان الاجتماعي في حماية الأفراد. وضمان استمرارية الرعاية الصحية لهم.