“كناص” تطلق خدمة رقمية جديدة

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “cnas” خدمة رقمية جديدة.

وحسب بيان للصندوق، تتعلق الخدمة الجديدة بالتحقق من شهادة الرواتب المُصرَّح بها من قبل رب العمل وتحميلها.

وجاء في بيان لـ”كناص”: “في إطار مساعيه الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية، في شقها المتعلق بالرقمنة، تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الإداري عن المواطن، وضع الصندوق في متناول المؤمن لهم اجتماعيا خدمة رقمية جديدة تتعلق بالتحقق وتحميل شهادة الرواتب المصرح بها من قبل رب العمل”.

وأضاف البيان أنه “بالإمكان الولوج إلى هذه الخدمة من خلال حسابات المعنيين عبر فضاء “الهناء”، عبر الرابط التالي: https://elhanaa.cnas.dz “.