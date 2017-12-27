كنافارو :”غياب غولام يُعطل نابولي”

إعتبر أسطورة كرة القدم الإيطالية، فابيو كنافارو بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام ترك فراغا رهيبا جدا في صفوف ناديه “نابولي”.

وصرح لجريدة “إيلماتينو” :”إصابة غولام تجعل الرواق الأيسر لنابولي شبه مُعطل، ولكن ماوريتسيو ساري، تمكن من تغطية هذا الفراغ نسبيا”.

وأضاف :”نابولي هذا الموسم يبدو قادرا على مُخادعة اليوفي والحصول على لقب الدوري، ولكن المهمة ستزداد صعوبة في مرحلة الإياب”.

يُذكر بأن غولام يبقى في فترة نقاهة، ويُسابق الزمن للعودة للمُنافسة، بعد العملية الجراحية التي خضع لها على مُستوى الركبة.