“كنال بلوس” تقرر بث مباريات البطولة السعودية

قرّرت قناة “كنال بلوس” الفرنسية بث مباريات البطولة السعودية خلال الموسمين المقبلين، حسمبا كشف عنه الإعلام الفرنسي اليوم الثلاثاء.

وقالت جريدة “ليكيب” أن المسؤولين عن القناة الفرنسية اتفقوا مع الاتحاد السعودي، عن بث البطولة التي استقطبت عدد من النجوم من مختلف الدوريات العالمية.

وتظم البطولة السعودية أبرز نجوم العالم حاليا على غرار كريستيانو رونالدو و كريم بن زيمة إلى جانب محرز وكانتي.

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