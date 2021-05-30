كندا: اكتشاف رفات 215 طفلا في موقع مدرسة

المدرسة التي عثر فيها على رفات الأطفال بكندا

عثرت السلطات الكندية على رفات 215 طفل في موقع كان مدرسة لأبناء السكان الأصليين. حيث وصفه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه حادث يفطر القلب.

وكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في تغريدة على حسابه على تويتر ،” أنباء العثور على رفات أطفال في موقع مدرسة فطرت قلبي. إنها تذكرة مؤلمة بفصل قاتم ومشين في تاريخ بلادنا”.

وكان التلاميذ المعثور على رفاتهم يدرسون في مدرسة كاملوبس الداخلية في كولومبيا البريطانية التي أغلقت عام 1978. حيث عثر على الرفات بمساعدة متخصص في الرادارات الكاشفة عن طبقات الأرض.

وكان النظام التعليمي الداخلي في كندا يفصل أبناء السكان الأصليين عن ذويهم. وخلص تحقيق جرى على مدى 6 سنوات في ممارسات النظام الذي ألغي وصدر تقريره في 2015 أنه كان يشكل إبادة ثقافية جماعية.

ووثق التقرير تعرض الأطفال لانتهاكات جسدية مروعة، ولاعتداءات وسوء تغذية وفظائع أخرى. حيث عانى منها ما يصل إلى 150 ألف طفل.