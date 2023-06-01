كندا تتبنى تسهيلات جديدة للم شمل الأسرة

بينما أعلنت المملكة المتحدة في وقت سابق عن رغبتها في إنهاء لم شمل الأسرة للطلاب الأجانب. قررت كندا القيام بخلاف ذلك من خلال الإعلان عن تسريع إجراءات لم شمل الأسرة للأجانب.

في الواقع، فإن وزير الهجرة، شون فريزر، هو من لديه مهمة إعلان تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة لبلده. حيث تم اعتماد تدابير جديدة لتسريع إجراءات لم شمل الأسرة.

وفي تغريدة له على تويتر، أعلن وزير الهجرة الكندي عن تدابير جديدة تسمح للعائلات بالقدوم إلى كندا مؤقتًا. في انتظار الإقامة الدائمة. ولكن أيضًا لتسريع أوقات معالجة تأشيرات الإقامة المؤقتة واعتماد أدوات جديدة لمقدمي الطلبات من الأزواج.

بشكل منفصل، في مؤتمر صحفي، قال فريزر إن أفراد الأسرة سيكونون قادرين على السفر إلى كندا. والبقاء مع أحبائهم بشكل أسرع من ذي قبل.

وتتعهد كندا باستخدام نظام متقدم جديد لتحليل البيانات. وذلك لفحص طلبات المرشحين. وتحديد احتمالات الحصول على الإقامة الدائمة.

وسيحصل أولئك الذين لديهم احتمالية أكبر على تأشيراتهم المؤقتة بسرعة أكبر، في غضون فترة لا تتجاوز 30 يومًا. وهذا، مع الحفاظ على معدل الموافقة على الطلبات بأكثر من 98٪.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تغيير آخر يتعلق بأزواج المرشح وأولاده المعالين. مع اعتماد هذا النظام الجديد، سيحق لهؤلاء الأشخاص الحصول على تصريح عمل مفتوح. سواء عن طريق تقديم الطلب قبل أو بعد وصولهم إلى كندا. بمعنى آخر، سيكون الزوجان قادرين على بدء العمل مباشرة في كندا. لإعالة أسرهم ، دون الانتظار طويلاً. يتعلق الإجراء النهائي الذي أعلنته الحكومة الكندية ، على وجه الخصوص. بتمديد تصاريح العمل المفتوحة لمدة 18 شهرًا إضافية لحاملي وثائقهم التي تنتهي صلاحيتها بين 1 أغسطس ونهاية عام 2023.

من خلال اعتماد مثل هذه التدابير، تتخذ كندا خطوة جديدة في مجال لم شمل الأسرة. هذا يسهل انتقال المهاجرين وأسرهم. خطوة جديدة تسمح لهذا البلد بجذب المزيد من العمال الأجانب.