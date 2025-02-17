كندا.. تحطم طائرة على متنها 80 راكباً بمطار تورنتو

أسفر حادث تحطم طائرة على مدرج مطار تورنتو بكندا، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة 8 ركاب، في حصيلة أولية.

ونشرت وسائل إعلام كندية، صوراً ومقاطع فيديو لتحطم طائرة تابعة لشركة طيران “دلتا”، فوق مدرج مطار تورنتو بكندا، كانت في رحلة من مطار مينيابوليس.

وأكدت المصادر ذاتها أن بعض ركاب الطائرة أصيبوا بجروح، وتم إجلاؤهم ونقلهم للمستشفى. بينما عثرت طواقم التدخل والإسعاف على كامل أعضاء طاقم الطائرة وركابها.