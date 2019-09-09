كندا ترفض 86 بالمائة من الطلبات الجزائرية للتأشيرة الدراسية لسنة 2019

كشفت منظمة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) عن قائمة شعوب العالم أكثر رفضا لطلبات التعليم في المؤسسات ومعاهد البحث الكندية

وأفاد تقرير منظمة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أن الجزائر تصدرت طليعة شعوب العالم التي تم إقصاء طلباتها من الإستفادة من التعليم في المؤسسات والمعاهد الكندية لسنة 2019.

وأشار التقرير عن إقصاء 86 في المائة من إجمالي الطلبات المودعة من قبل الجزائريين لدى المنظمة الكندية خلال سنة 2019.

بينما حلت الكامرون في المرتبة الثانية بنسبة إقصاء بلغت 82 في المائة من إجمالي طلباتها المودعة لدى نفس الهيئة.

وتربعت كل من دولتي الباكستان ونيجريا في المرتبة الثالثة على حد سواء بنسبة إقصاء بلغت 81 في المائة.

ويظهر فحوى التقرير، أن السلطات الكندية أضحت تفضل الطلبة الأسيويين للالتحاق بمقاعد الدراسة في المؤسسات والمعاهد الكندية.

وحضيت كل من اليابان، تايوان، كوريا والصين بأقل عدد الطلبات إقصاء بنسبة لم تناهز 4 إلى 10 في المائة لسنة 2019.