كندا تعتزم فرض ضرائب على شركات الأنترنيت العملاقة

تنوي كندا فرض ضريبة على شركات الأنترنت العملاقة، مثل الأمازون وغوغل وفيس بوك، في خطوة متشابهة لإجراء اتخذته فرنسا.

وأكد وزير المالية بيل مورنو ووزير التراث الكندي ستيفن غيلبو هذا التوجه للصحافيين.

وأشارا إلى أن بيانات حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو سيتم تطبيقه اعتبارا من مطلع أفريل.

وقال وزير التراث ستيفن غيلبو، إن اوتاوا تعتزم طرح الضريبة في اقرب وقت ممكن، دون تحديد جدول زمني محدد.

وأشار الوزير، ان إلى المفاوضات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جارية بشأن الضرائب الدولية، معربين عن أملهما بالتوصل إلى توافق.

وأعلنت واشنطن، أن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي، هي السبيل لحل القضية الضرائب الدولية، في الوقت الذي هددت فيه بفرص رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية ردا على ضريبة الخدمات الرقمية.