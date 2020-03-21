كندا تعرض مساعداتها على الدول النامية لمحاربة كورونا

عرضت كندا مساعداتها على الدول النامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت سفارة كندا لدى الجزائر، أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن عن تقديم مساعدات قدرها عن 50 مليون دولار، لمساعدة البلدان الضعيفة على الاستعداد لكورونا.

وكجزء من هذا الدعم، ستقدم كندا 8 ملايين دولار من هذا التمويل للشركاء الإنسانيين ذوي الخبرة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشار بيان السفارة، أن التمويل سيفي بشكل أفضل باحتياجات السكان الضعفاء في البلدان النامية المتضررة من كورونا، لا سيما من خلال تعزيز أنظمة المراقبة والوقاية من العدوى، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الوقائية والرعاية الصحية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي.

وجاء في البيان أن انتشار كورونا في البلدان النامية ومخيمات اللاجئين والمجتمعات الأخرى المعرضة للخطر، أمر مثير للقلق.

وأضافت السفارة “سيساعد هذا التمويل الطارئ على تقليل تأثير المرض في البلدان ذات النظم الصحية المتوترة بشكل خاص”.

وأفادت السفارة أنه سيتم استخدام الأموال، لدعم عمليات التأهب في مخيمات اللاجئين والنازحين، حيث المخاطر الصحية عالية.

للإشارة، منذ 4 فيفري، أرسلت حكومة كندا ما يقارب 16 طن من معدات الحماية الشخصية إلى الصين لمساعدتها على مكافحة وباء كورونا.

وفي 11 فيفري الماضي، ساهمت حكومة كندا بمليوني دولار لمنظمة الصحة العالمية، لمساعدة البلدان الضعيفة على الاستعداد لكورونا.