كندا تفتح أبوابها للعمال الأجانب وهذه أهم المهن المطلوبة

قامت الحكومة الكندية، استجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، بمراجعة نظامها للهجرة الاقتصادية، برنامج الدخول السريع.

ويهدف هذا الإصلاح إلى جذب المرشحين المؤهلين في مجالات محددة مثل مهن النقل والصحة. والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والزراعة والبناء.

وهذه نقطة تحول رئيسية مع تقديم برنامج مستهدف جديد، وهو نظام Express Entry.

وكشفت الحكومة الكندية، في إعلان صدر مؤخراً عن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة. عن تركيز خاص على دعوة القادمين الجدد من ذوي الخبرة في هذه المجالات المحددة.

وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى سد الفجوات الموجودة في سوق العمل مع تعزيز المجتمعات الناطقة بالفرنسية. كما يمكن أن تكون هذه المبادرة بمثابة نعمة للوافدين الجدد إلى كندا.

مهن النقل

الفئة الأولى التي ننظر إليها هي مهن النقل. يعد قطاع النقل العمود الفقري للاقتصاد الكندي، والمهارات. في هذا المجال مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

كما يمكن أن تتراوح الوظائف من سائقي الشاحنات إلى مشغلي الخدمات اللوجستية. وقد يكون هذا النظام الجديد فرصة فريدة للمحترفين في هذا القطاع لتأسيس أنفسهم في كندا.

الرعاىة الصحية

مجال التركيز الثاني هو الرعاية الصحية. مع شيخوخة السكان، تتزايد احتياجات الرعاية الصحية في كندا باستمرار.

وبالتالي يمكن للمهنيين الصحيين مثل الممرضات والأطباء والفنيين الطبيين العثور على العديد من الفرص في كندا.

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

كما تعتبر وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مجالًا آخر ذو أولوية.

أصبحت كندا مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار، وهناك طلب كبير على المهارات في مجالات مثل علوم الكمبيوتر. والهندسة وعلوم البيانات.

تجارة البناء

كما أن الطلب مرتفع على النجارين والسباكين ومقاولي البناء في كندا. يعد قطاع البناء قطاعًا متناميًا، خاصة بسبب مشاريع البنية التحتية العامة والطفرة العقارية في بعض المناطق.

الزراعة والأغذية الزراعية

ولم يتم استبعاد الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية. المهارات في هذه المجالات ضرورية لدعم المجتمعات الريفية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.

أهمية اللغة الفرنسية

بالإضافة إلى المجالات المهنية، يعد إجادة اللغة الفرنسية معيارًا للاختيار. كما يعد هذا التركيز خبرًا جيدًا للمجتمعات الناطقة بالفرنسية والمرشحين الناطقين بالفرنسية الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا.

تلبية احتياجات سوق العمل الكندي

كما تعد مبادرة الحكومة الكندية لاستهداف مهارات محددة بموجب نظام Express Entry. بمثابة أخبار رائعة للمرشحين المؤهلين في المجالات المذكورة. فهو لا يلبي احتياجات سوق العمل الكندي فحسب، بل يوفر أيضًا للمهاجرين المستقبليين طريقًا أوضح وأسرع للحصول على الإقامة الدائمة. إذا كنت محترفًا في أي من هذه الصناعات وتفكر في جعل كندا موطنك الجديد، فليس هناك وقت أفضل للعمل.