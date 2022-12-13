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كندا تفتح أبواب الهجرة الإقتصادية

بقلم نسرين محفوف
كندا تفتح أبواب الهجرة الإقتصادية
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طالبت كيبيك كثيرًا بالحفاظ على الهجرة الناطقة بالفرنسية بنسبة 100٪. وقررت منح فئة أخرى من المهاجرين فرصة ، ولا سيما من ما يسمى البلدان “الفرانكوتروبية”.

من جانبها ، قدمت وزيرة الهجرة في كيبيك خطة الهجرة الجديدة لعام 2023 إلى الجمعية الوطنية.

وفقًا لخطة الهجرة الجديدة ، المعروضة في الجمعية الوطنية ، لم يتم التخطيط لمراجعة العتبات لعام 2023.

في الواقع ، تخطط كيبيك لاستقبال ما بين 49500 و 52500 وافد جديد. رقم يتوافق أيضًا مع رقم 2022 ، لكنه يظل أعلى من أرقام عامي 2020 و 2021.

مرة أخرى ، تفضل كيبيك الهجرة الاقتصادية. ووفقًا لراديو كندا، الذي يستشهد ببيانات من وزارة الهجرة والاندماج والفرنسية. يجب أن تقدم الهجرة الاقتصادية نسبة 65 ٪ من إجمالي عدد هؤلاء الوافدين الجدد.

علاوة على ذلك ، منذ وصول فرانسوا ليغول ، شهدت كيبيك عددًا قياسيًا من الهجرة. يتعلق بشكل رئيسي بوصول العمال المؤقتين.

فيما يتعلق بالمقيمين الدائمين ، وفقًا لوزير الهجرة في كيبيك ، سيتم تحقيق الأهداف المحددة لكيبيك بحلول نهاية العام. وهي لاستيعاب ما بين 68000 و 69000 مقيم دائم.

تتضمن هذه العتبة أيضًا هامشًا للحاق بالركب بسبب تأخر الحكومة بسبب جائحة covid-19. يأتي قرار الاحتفاظ بنفس العدد من الوافدين الجدد ردًا على سكان كيبيك. الذين يطالبون بعدم زيادة حدود الهجرة في هذه المقاطعة.

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