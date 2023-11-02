كندا تفتح أبواب الهجرة وهذه الفئات المعنية

طرحت وزيرة الهجرة الكندية كريستين فريشيت خطة جديدة للهجرة سيتم تطبيقها خلال العامين المقبلين. خطة تقول كيبيك إنها ستحافظ على عتبة الهجرة عند 50 ألف وافد جديد.

بالإضافة إلى هؤلاء الوافدين الجدد، تقول كيبيك إنها تريد الترحيب بعدة آلاف من الطلاب الأجانب. خلال العامين المقبلين. لعام 2024 وحده، تريد هذه المقاطعة قبول ما يصل إلى 6500 طالب ناطق بالفرنسية. وهذا كجزء من مكون “خريجو كيبيك”، وهو جزء من برنامج تجربة كيبيك. وفي السنوات السابقة، تم تضمين هذه الأرقام في عتبة الهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، تريد حكومة كيبيك أيضًا إضافة حوالي 6600 من رجال الأعمال الآخرين إلى هذا الحد للعام المقبل. وهذا كجزء من تدفق طلبات الإقامة الدائمة التي تتم معالجتها حاليًا في IRCC. مما يرفع هذه الأرقام إلى إجمالي 62.500 مهاجر، وهو رقم قياسي تاريخي جديد لكيبيك.