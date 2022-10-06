كندا تفتح باب الهجرة والتوظيف لهذه الفئة من الجزائريين

قررت مقاطعة كيبيك الكندية، استدعاء العمال الأجانب، حيث أطلقت عملية تسجيل الممرضين بمن فيهم الجزائريين.

وأطلقت كيبيك تسجيلات لتوظيف ممرضين أجانب من عدة دول وهي، الجزائر، هايتي ، المغرب ، الكاميرون ، مدغشقر.

وتستمر التسجيلات في هذا البرنامج إلى غاية 21 أكتوبر الجاري. كما تستهدف الأشخاص المدربين على التمريض.

في الواقع، يتيح هذا البرنامج للممرضين الجزائريين إمكانية الاستفادة من تدريب إضافي. وذلك في مؤسسة تعليمية بهدف الحصول على شهادة الدراسة بالكلية، والسماح بالاندماج المهني للمرشح.

بالإضافة إلى ذلك، لكي تكون من بين أولئك الذين تم اختيارهم، يجب أن يستوفي المرشح معايير معينة، على وجه الخصوص مؤهل تعليمي عالي في مجال التمريض.

بالإضافة إلى ذلك الخبرة في مجال الرعاية الصحية. وخبرة ستة أشهر خلال السنوات الأربع الماضية، في مركز طبي أو جراحي.

كما شددت على ضرورة الحصول على مستوى متقدم في اللغة الفرنسية. والاستقرار في كيبيك لمدة أربع سنوات على الأقل.

كيفية التقديم لبرنامج توظيف ممرضات كيبيك

سيتعين على المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه اجتياز مقابلات العمل الخاصة بهم. في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.

ولكن قبل أن يتم اختيارهم ، يجب على المرشحين المهتمين بهذا العرض تقديم طلباتهم عبر منصة Quebec Days .

للقيام بذلك ، يجب على المرشح أولاً إنشاء حساب “Journée Québec”. بالنقر فوق علامة التبويب “التسجيل”. ثم أكمل ملف تعريف المهارات. بمجرد اكتمال هذه الخطوة ، سيتمكن المرشح من استشارة عملية الاختيار والتقدم لهذا البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الممرضون المختارون من مجموعة من المزايا. على وجه الخصوص، دعم إجراءات الهجرة. ولكن أيضًا ، رسوم التدريب والقبول في OIIQ المدفوعة، والبدلات المقدمة. وحتى إمكانية العمل بدوام جزئي ممكن.