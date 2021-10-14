كندا تفتح باب توظيف الأجانب في قطاع الصحة.. الجزائر معنية

في مواجهة النقص اللاحق في الكوادر الطبية في مقاطعة كيبيك. تم تكليف وزارة الصحة الكندية بمهمة توظيف 4000 عامل صحي في الخارج.

هذا الحدث الدولي للتوظيف، المسمى “Journées Québec Nursing Care”. يستهدف الأشخاص المدربين في التمريض والذين يتمتعون بمستوى متقدم من اللغة الفرنسية.

ومن الضروري الحصول على دبلوم التعليم العالي في التمريض الذي يتم الحصول عليه في الجزائر أو المغرب أو تونس. وكذلك الحد الأدنى من الخبرة في مؤسسة صحية. بما في ذلك 6 أشهر في الطب والجراحة، التي أجريت خلال السنوات الأربع الماضية.

كيفية التقديم

بدأت فترة التسجيل للمرشحين في 12 أكتوبر وستنتهي في 5 نوفمبر 2021. يتم التوظيف على المنصة المخصصة. لإكمال التسجيل، يجب أولاً إنشاء حساب، وملف التعريف الخاص بك ، ثم إرسال سيرتك الذاتية والتسجيل.

إذا كان ملفك الشخصي يهم أصحاب العمل، فسيتم إرسال استدعاء. وسيتم تنظيم جلسة توظيف افتراضية من قبل وزارة الهجرة. de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) ، بالتعاون مع Recrutement Santé Québec (RSQ) ووزارة التعليم العالي في كيبيك.

توظيف غير مسبوق بدون برنامج هجرة محدد

عملية التوظيف الواسعة هذه غير مسبوقة، وتتعلق أيضًا بالأخصائيين الاجتماعيين ومعالجي النطق والفيزيائيين الطبيين، ولكن بدرجة أقل.

ومع ذلك، فإن وصول هؤلاء العمال الصحيين البالغ عددهم 4000 أو نحو ذلك لن يؤدي إلى ظهور برنامج هجرة محدد. ويمكن توظيف هؤلاء العمال “من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP)”. كما يوضح مكتب وزيرة الهجرة نادين جيرولت لإذاعة كندا.

وبالتالي، سيكون لدى هؤلاء المعينين عقد عمل مرتبط بمؤسسة الرعاية الصحية الكندية. حيث يعملون، بشكل عام لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات.

أما إذا كانوا يرغبون في البقاء في كيبيك أو تغيير المؤسسة، فيجب تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة.