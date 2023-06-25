كندا تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة “تيتان”

أعلنت السلطات الكندية عن فتح تحقيق في حادث انفجار الغواصة الصغيرة “تيتان”. التي أعلن عن اختفائها في 18 جوان قرب حطام السفينة “تيتانيك”. وعلى متنها خمسة أشخاص، ما استدعى إطلاق عملية بحث شاركت فيها عدة دول.

و قالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس “مهمتنا تتمثّل في معرفة ما حدث ولماذا. وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل”.

يشار إلى أنه يمكن للتحقيق الكامل أن يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عامين.

وانطلقت سفينة الشحن “بولار برايس” التي ترفع علم كندا من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي. وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة “تيتان” إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي. ويحقق المجلس دوريا في حوادث الجو والقطارات والبحر وأنابيب الطاقة بهدف تحسن سلامة النقل. ولا تُحمَّل عادة أي جهات المسؤولية ولا تُحَدَّد المسؤولية المدنية أو الجنائية.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أعلن الخميس بأن جميع الأشخاص الخمسة. الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرضت إلى “انفجار كارثي”.

أين عُثر على حطام الغواصة “تيتان” في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام سفينة “تيتانيك”.

من جهتها، تعمل “شرطة الخيالة الملكية الكندية” على تحديد إن تم خرق أي قوانين جنائية. في إطار سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل الأشخاص الخمسة.

وأوضح قائد شرطة نيوفاوندلاند ولابرادور أن مهمة المحققين تتمثل في تحديد إن كان فتح تحقيق كامل من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية أمرا مبررا”.

وأضاف لن يتم المضي قدما في تحقيق من هذا النوع. إلا إذا أشارت دراستنا للظروف إلى احتمال خرق القوانين الجنائية الفدرالية أو الإقليمية”.