كندا تقرر تخفيف ظروف الهجرة

تستعد كيبيك لاستعادة برامج الهجرة لجذب المزيد من الرعايا الأجانب. من بينه، برنامج تجربة كيبيك ، الذي تم إطلاقه في عام 2020.

في الواقع ، تعتزم حكومة كيبيك تسهيل شروط الوصول إلى برنامج الهجرة المخصص للخريجين الأجانب الناطقين بالفرنسية.

للتذكير ، تمت مراجعة برنامج تجربة كيبيك بالفعل في عام 2018. حيث يعتبر هذا البرنامج طريقًا سهلًا وسريعًا لهجرة العمال والطلاب الأجانب. وقد خضع للإصلاح من خلال دمج معيار وصول جديد، وهو الخبرة المهنية.

حاليًا ، يجب على الرعايا الأجانب الناطقين بالفرنسية المهتمين بهذا البرنامج إثبات ما بين 12 إلى 18 شهرًا. من الخبرة المهنية في المجالات المعنية.

ومع ذلك ، في مواجهة نقص العمالة المتزايد، ترغب كيبيك الآن في تخفيف هذه المعايير. حيث أكد وزير الهجرة الكندي سابقًا أن الخريجين الأجانب الناطقين بالفرنسية يمثلون ثروة حقيقية لكيبيك.