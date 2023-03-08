كندا تقرر تسوية أوضاع هؤلاء الحراڤة

تخطط كندا لمنح الإقامة الدائمة لما يقرب من نصف مليون أجنبي بحلول عام 2025، حيث حددت السلطات الكندية هذا الهدف.

ووفقًا للصحافة الكندية، فإن هذا المشروع ، الذي يعد بأنه غير مسبوق، يمكن أن يرى النور بحلول الصيف المقبل. وهو مبادرة توضح رغبة الحكومة الكندية في تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع.

وأكدت دائرة الهجرة الكندية، في بيان أرسلته إلى الصحافة الكندية. رغبة الدولة في إنشاء قنوات جديدة للهجرة النظامية لتسوية العمال غير المسجلين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التأكيد، لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذا المشروع.

من جانبه ، أشار وزير الهجرة الكندي بالفعل إلى تسوية أوضاع هؤلاء العمال غير الموثقين. وقد التقى بالفعل بالعديد من القادة الذين يمثلون العمال غير المسجلين في أركان كندا الأربعة.

للتذكير، في عام 2022 وحده، استفاد العديد من العمال غير المسجلين، بمن فيهم الجزائريون، من تسوية أوضاعهم. أو حتى الإقامة الدائمة لأسباب عديدة.

وسيكون هذا التنظيم الهائل مفيدًا للحكومة التي تريد تأطير هذه الأزمة. ولكن أيضًا ، بالنسبة لهؤلاء المهاجرين غير المسجلين، الذين سيتمكنون من الوصول إلى العديد من المزايا ، لا سيما الرعاية الصحية.

وتضاف هذه المبادرة إلى القائمة الواسعة للجهود التي تبذلها الحكومة الكندية للحفاظ على سمعتها باعتبارها “بلد الهجرة”.

للتذكير، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في وقت سابق عن رغبته في تسهيل منح التأشيرات المؤقتة. للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول عليها.