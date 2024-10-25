كندا تقلّص عدد المهاجرين

أعلنت السلطات الكندية عن تخفيض نسبة الحصة المخصصة لعدد المهاجرين الجدد الذين سيسمح لهم بدخول البلاد.

وستُخفض، بنسبة “كبيرة” تصل إلى 21 %، الحصص المخصصة للإقامة الدائمة في البلاد. وذلك بدءاً من العام 2025.

ووفقاً لوكالة “فرانس براس” قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بخصوص هذا القرار إن “الهجرة ضرورية لمستقبل كندا لكن يجب السيطرة عليها”. مشددا على أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى “توقف مؤقّت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين”.

وأوضح جاستن ترودو “أن هدف العام المقبل سيكون 395 ألف مقيم دائم جديد. وهذا الرقم سينخفض إلى 380 ألفا بحلول عام 2026 وإلى 365 ألفا في عام 2027”.

وأضاف: “في الأوقات المضطربة بعد خروجنا من الجائحة، لم نحقق التوازن الصحيح بين تلبية احتياجات العمالة والحفاظ على النمو السكاني”.