كندا تمدد غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

الأخبار السيئة تتصاعد بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، فبعد أن قررت الجزائر هذا الأسبوع إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية. اضطرت حوالي 15 رحلة جوية للخطوط الملكية المغربية تغيير مساراتها لتجاوز المجال الجوي الجزائري.

بعد 3 أيام من القرار الجزائري، قررت السلطات الكندية تمديد تعليق رحلات الركاب التجارية والخاصة المباشرة مع المغرب حتى 29 أكتوبر. وقد علقت كندا الرحلات الجوية مع المغرب منذ 29 أوت. وتم نشر هذا التحديث من السلطات الكندية يوم أمس الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأرجعت كندا السبب إلى ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في المغرب. حيث قامت بتقييد جميع الرحلات الجوية.

وأوضحت الوزارة الكندية أن الرحلات الآتية من دول أخرى وتوقفت في المغرب قبل وصولها سيسمح لها بدخول كندا. ولكن سيتوجب فحص المسافرين فور وصولهم.

وتابعت أن الركاب الذين يسافرون إلى كندا انطلاقا من المغرب ولكنّهم يتوقفون في بلد آخر. “سيتعين عليهم إتمام اختبار ساري المفعول قبل مغادرة بلد ثالث لمواصلة رحلتهم إلى كندا”.