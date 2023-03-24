كندا: تمديد تصاريح العمل لهذه الفئة من الأجانب

أصدر وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، إعلانًا جديدًا بشأن الرعايا الأجانب. الذين انتهت صلاحية تصريح عملهم بعد التخرج أو انتهت صلاحيته.

وأعلن وزير الهجرة الكندية أنه من الآن فصاعدًا، سيتمكن الرعايا الأجانب الذين انتهت صلاحية تصريح عملهم بعد التخرج. أو انتهت صلاحيته، من البقاء في العمل في كندا لفترة أطول.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة الكندية منح فترة 18 شهرًا لهؤلاء العمال الأجانب. الذين يرغبون في اكتساب خبرة عمل إضافية خلال هذه الفترة. قرار جديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 أفريل 2023.

اعتبارًا من هذا التاريخ، سيسمح هذا الإجراء الجديد للمواطنين الحاصلين على PTPDs. باستخدام عملية تسهيل لتمديد تصاريح العمل الخاصة بهم لمدة 18 شهرًا.

كما سيتمكن المواطنون الذين انتهت صلاحية PGWP بالفعل ، أو أولئك الذين كانوا مؤهلين لنفس الإجراء في عام 2022 . من التقدم للحصول على تصريح عمل لمدة 18 شهرًا.

في حالة تجاوز مدة الإقامة 90 يومًا بعد انتهاء صلاحية تصريح العمل، يجوز لهؤلاء العمال الأجانب. في كندا، أيضًا استعادة وضعهم. سيحصل الأخير على تصريح عمل مؤقت ، في انتظار معالجة طلبه.