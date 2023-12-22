كندا تمنح تأشيرات إقامة لمدة 3 سنوات

أعلنت كندا أنها ستطرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها.

وحسب التلفزيون الكندي، قال وزير الهجرة مارك ميلر، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة. وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي “زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة”.

وأضاف أنه حتى يتمكنوا من القدوم إلى كندا والالتقاء بأفراد أسرهم المقيمين هنا”. حيث أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة. ولكن في الوقت نفسه، كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها “حماس”.

ووفقا لوزير الهجرة الكندي، فإن البرنامج الجديد سيكون ساري المفعول بحلول 9 جانفي. متعهدا بأن العطلات المقبلة لن تعرقل عمل إدارته في هذا الملف.