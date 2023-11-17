كندا: متظاهرون يغلقون جسرا في مونتريال إحتجاجا على قصف غزة

قام حوالي 100 متظاهر أمس الخميس، بإغلاق جسر جاك كارتييه في مدينة مونتريال، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف العدوان على غزة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منها: “أوقفوا حصار غزة الآن”، و”صمتنا تواطؤ”.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل “أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة”.

وأعيد فتح الجسر على الساعة الثامنة والنصف بعد انتهاء الاحتجاج، وفقا للسلطات في مقاطعة كيبيك.