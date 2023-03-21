كندا.. مقتل جزائري في إطلاق نار بمونتريال

اهتز أبناء الجالية الجزائرية في كندا على وقع جريمة راح ضحيتها شاب جزائري يبلغ من العمر 18 عامًا رميا بالرصاص.

وحسب ما أوردته صحيفة جورنال دي مونتريال، فإن الضحية يدعى خالد توفي بإطلاق نار ليلة الأحد في مونتريال.

وأوضحت ذات الصحيفة، أن الجريمة وقعت يوم الأحد 19 مارس في حدود الساعة 10 ليلا، في شارع Hérisson، بالقرب من الطريق السريع 25، في منطقة Anjou، حيث كان الضحية “خالد” جالسا على الرصيف، قبل أن تقترب منه سيارة ويصاب طلق ناري.

وعلى الرغم من نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة، إلا أن المغترب الجزائري توفي متأثرا بجروحه البليغة اثر الطلق الناري الذي تعرض له.

ووفقا لصحيفة جورنال دي مونتريال، فإن هذه الجريمة تعد السادسة في مدينة مونتريال منذ بداية العام.

وقد بدأ محققو الجرائم الكبرى في SPVM تحقيقاتهم لفك لغز الجريمةوالقبض على المشتبه به الذي يتواجد في حالة فرار.

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