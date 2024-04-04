كندا: وفاة مأساوية لصبي جزائري في مونتريال

نعت الجالية الجزائرية في كندا وفاة أحد أبنائها، مهدي، البالغ من العمر 14 عاما فقط. والذي توفي أثناء مطاردة الشرطة في مونتريال.

وتعود الوقائع إلى يوم الخميس الماضي في وقت مبكر جدًا من الصباح، عند تقاطع شارعي Boulevard Pie-IX وRue de Bellechasse. في حي Rosemont-La Petite-Patrie.

وسُمعت طلقات نارية لأول مرة حوالي الساعة الخامسة صباحًا.

وجاءت الطلقات من سيارة في حركة المرور وأصابت السائق الأول، البالغ من العمر 41 عامًا، في كتفه.

وبعد فترة وجيزة، تعرض سائق سيارة آخر، يبلغ من العمر 58 عامًا، لإطلاق نار.

علاوة على ذلك، لاذ المتهمان المسؤولان عن إطلاق النار بالفرار مباشرة، وقاما بمطاردة شرطة المدينة.

وبعد فترة، اصطدمت السيارة المشبوهة بشجرة. وكان داخل السيارة شابان يبلغان من العمر 14 و16 عاما. توفي أحدهما على الفور، فيما توفى الآخر متأثرا بجراحه في المستشفى.

واصطدمت السيارة المشبوهة بشجرة، مما أدى إلى وفاة الراكبين.

وكشفت العناصر الأولى للتحقيقات أن أحد المشتبه فيهما، يبلغ من العمر 14 عاما، من أصل جزائري ويدعى مهدي م.

وغادر الصبي موطنه الأصلي الجزائر مع عائلته ليستقر في مونتريال وهو في الرابعة من عمره.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه القضية وتحديد هوية المشتبه بهم.