كندا: 8 فتيات مراهقات يَطْعَنَّ رجلا مشردا حتى الموت

في حادثة هزت المجتمع الكندي، قامت 8 فتيات مراهقات بطعن رجل مشرد حتى الموت. يبلغ من العمر 59 عاما في تورنتو بشرق كندا.

وقالت الشرطة الكندية إن الضحية تعرض للهجوم والطعن من قبل مجموعة من الفتيات الصغيرات. تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا ، ليلة السبت إلى الأحد.

وتم القبض على فتاتين بعد وقت قصير من الهجوم ، بالقرب من مكان الحادث، وبحوزتهن عدد من الأسلحة.

وتعتقد الشرطة أن المتهمات تورطن في مشاجرة عنيفة قبل القتل.

وقال المحقق إن الرجل كان يعيش مؤخرًا في ملجأ للمشردين في المدينة العملاقة الكندية بعد فترة “صعبة”.