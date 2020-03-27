عاجل

كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها “أون لاين” اليوم بسبب كورونا

فن وثقافة
  • -
  • 0
كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها “أون لاين” اليوم بسبب كورونا
بقلم نسرين محفوف

أكدت النجمة كندة علوش أنها ستحتفل اليوم بعيد ميلادها لأول مرة “أون لاين”، عبر حسابها بانستغرام.

وقالت كندة علوش إنها ستظهر مع مجموعة من النجوم للاحتفال بعيد ميلادها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796695

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com