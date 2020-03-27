كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها “أون لاين” اليوم بسبب كورونا

وقالت كندة علوش إنها ستظهر مع مجموعة من النجوم للاحتفال بعيد ميلادها.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية درك السانية من حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مخزنة بطريقة غير شرعية تستعمل في صناعة مادة المايونيز بوهران.
العملية تم…
أعلمت ولاية برج بوعريريج، كافة مواطني الولاية، بأنه تم تخصيص "مركز نداء" عبر الخط الأخضر 00 11.
ويستقبل المركز حالات التبليغ عن أي احتكار ومضاربة بالأسعار…
أصيب ثلاثة أشخاص بالإختناق بالغاز بولاية المدية.
كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن الوحدة الثانوية بادائرة البرواقية بالمدية تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)