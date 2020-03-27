كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها “أون لاين” اليوم بسبب كورونا

أكدت النجمة كندة علوش أنها ستحتفل اليوم بعيد ميلادها لأول مرة “أون لاين”، عبر حسابها بانستغرام.

وقالت كندة علوش إنها ستظهر مع مجموعة من النجوم للاحتفال بعيد ميلادها.