كندة علوش تكشف إصابتها بالمرض الخبيث

كشفت النجمة السورية كندة علوش لأول مرة، إصابتها ووالدتها بمرض السرطان، وخضوعهما للعلاج الكيماوي.

وتحدثت النجمة، في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي، عن سرّ اختفائها عن الأنظار لمدة عام ونصف.

وقالت إنّ التجربة كانت صعبة ونادرة وأثارت دهشة الأطباء، لأن المعتاد أن تصاب الأم، وبعد فترة من الزمن تصاب الإبنة.

وأوضحت كندة علوش، تفاصيل تجربتها مع تساقط شعرها جراء العلاج الكيماوي، ولماذا أخفت الخبر عن الجمهور.

كما كشفت كيف تعاملت مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وأولادها، وكيفية تحملها لرحلة العلاج.

وأكدت كندة علوش أنها اضطرت بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها كريم عمرو يوسف للتوقف عن إرضاعه لشعورها بآلام، وخضعت للفحص عدة مرات.

وقالت إنها بعد 5 أشهر، خضعت لفحص دقيق وأُخذت عيّنة منها، وتبين إصابتها بالمرض الخطير.

وأوردت الفنانة: “الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم انهار”.