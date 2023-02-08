كندة علوش في مهمة لدعم اللاجئين

تتواجد النجمة السورية كندة علوش في مخيم الزعتري، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين بدولة الأردن.

وتقوم الفنانة، بزيارة للمخيم كانت مجدولة من قبل، لتنسيق دعم حملة لمواجهة ظروف الشتاء والطقس السيء. وتطورت لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا.

ونشرت كندة فيديو لها من داخل مخيم اللاجئين عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستغرام.

وقالت علوش: “بشكر كل الجمعيات والمتطوعين اللي بيساعدوا الأسر والضحايا وبشكر قوات الدفاع المدني، وكل حد بيساعد الأرواح”.

ونوهت كندة علوش عبر حسابها بموقع تويتر عن بدء توزيع مواد الإغاثة.

وكتبت الفنانة: “بدأت المفوضية توزيع مواد الإغاثة لمساعدة الأشخاص المتضررين بشدة من جراء زلزال 6 فبراير في حماة. قدمت المفوضية 300 مجموعة إغاثة بما في ذلك البطانيات والمراتب الحرارية لمساعدة العائلات التي تقطعت بها السبل في الملاجئ الجماعية وأولئك الذين يقيمون مع أقاربهم”..

كما كتبت في تغريدة اخرى: “يارب ممكن اتحمل أي شي الا صور الاطفال تحت الأنقاض.. يارب يارب رحمتك ولطفك بالأطفال يارب.. والله مافي وجع بيشبه هالوجع.. ياريت عندي القوة والقدرة احضنن جميعاً وخفف عنن آلامن.. الأطفال الي فقدوا أهاليهم وتعذبوا تحت الأنقاض مين رح يمحي هالصور والألم من راسن مالن غيرك يا الله”.