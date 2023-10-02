كندي يأكل 50 رأس فلفل الأكثر حرا في العالم خلال 7 دقائق

في مقطع فيديو نشرته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يمكننا رؤية هذا الرجل، وهو يرتدي قميصًا أحمر بدون أكمام. ومنديلًا من نفس اللون في شعره، وهو يبتلع كل قطعة كارولينا ريبر.

يعتبر Carolina Reaper (أو “Fauchause de la Caroline” بالفرنسية) الفلفل الأكثر حرا في العالم.

هذا الأسبوع، استهلك الكندي مايك جاك، 50 رأس فلفل في ست دقائق و49.2 ثانية، محطمًا رقمه القياسي العالمي السابق. حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

بعد أن سجل رقمه القياسي، حيث تناول فلفلًا واحدًا كل ثماني ثوانٍ، ذهب إلى حد تناول 85 فلفلًا إضافيًا ليصبح المجموع 135.

وأوضح على موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن “الفلفل الحار الأول هو الأسوأ. واللقمة الحارة الأولى شديدة. والثانية تبدو أقل سوءا، ولكن مع كل واحدة منها تصبح أكثر سخونة، حيث تتأثر مناطق جديدة في الفم”.