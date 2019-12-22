كنزة مرسلي: أنا الجزائرية الوحيدة التي أدت أغنية وطنية على مسرح ستار أكاديمي

كشفت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، أنها الفنانة الأولى والأخيرة، التي أدت أغنية وطنية جزائرية ببرنامج المواهب العربية الشهير “ستار أكاديمي”.

وقالت كنزة، في الحلقة الأولى من برنامج “في الواب مع فرح ياسمين”، أنها الفنانة الوحيدة التي أدت أغنية وطنية بمسرح ستار أكاديمي، وبطلب منها.

كما تحدثت ساندريلا الشاشة، على عدة مواضيع مست حياتها الفنية، خصوصا المتعلقة منها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وجاوبت الفنانة، على العديد من الإنتقادات التي تم توجيهها لها، ومنها توجهها إلى طابع الراي بعدما انتقدته سابقا، وهو ما نفته، وعدم تحدثها باللهجة الجزائرية في الدول العربية، والذي أرجعته لإلمامها بالعديد من اللهجات.

للتذكير، عرفت الأغنية الأخيرة لكنزة “La Casa Del Amour”، والتي طرحتها بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستديوز” اللبنانية، نجاحا كبيرا.

وتقترب الأغنية والتي حملت خلطة فنية جديدة بين اللهجة الجزائرية واللغة الإسبانية، من الـ5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.