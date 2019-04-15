كنزة مرسلي: “الفنان الذي لا يتأثر بأوضاع بلده ليس بفنان”

فن وثقافة
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كنزة مرسلي: “الفنان الذي لا يتأثر بأوضاع بلده ليس بفنان”
بقلم نادية بن طاهر

ردّت الفنانة الجزائرية، كنزة مرسلي، على إحدى المتابعات، والتي اتهمتها بتقصيرها، في إطلالاتها وأعمالها، وغيابها مؤخرا عن الساحة الفنية.

وقالت مرسلي عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”:”زعفانين! تقصير! غياب! لا اعرف وضعكم بالضبط، لكن الفنان اللي مايتأثرش بأوضاع بلده مش فنان”.

وتابعت كنزة: “مع ذلك راني نحاول نكون قدر الإمكان إيجابية لأجلكم، بدليل أحاول أنزل ستوريات مرة على مرة، أتوقّع في هذه الفترة اللي تمر بيها البلاد الكل لازم يكون ايد وحدة، وندعوا لبلادنا الله يسترها ويحميها”.


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