كنزة مرسلي تباشر تصوير كليب أغنيتها الجديدة في بيروت

شرعت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسي، اليوم السبت، في تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة، في أحد المناطق اللبنانية الساحلية.

وعلى غرار أغنيتي “ملكة سبأ”، و”قتال”، تعاونت كنزة مرسلي وللمرة الثالثة، مع شركة “لايف ستار ستوديوز” اللبنانية، حسب موقع مجلة “سيدتي”.

وستكون الأغنية الجديدة لخريجة برنامج “ستار أكادمي” الشهرير، باللهجة الجزائرية، وتختلف من حيث الطابع الغنائي الذي قدمته في أغنية “قتال”.

وتنتمي الأغنية الجديدة، لكنزة مرسلي، إلى الطابع الموسيقي الإيقاعي السريع، حسب ذات المصدر.

وانطلقت اليوم السبت، عملية تصوير الفيديو كليب الجديد لكنزة، تحت إدارة المخرج اللبناني،عادل سرحان، وسيستمر ليومين.

للتذكير، حصدت الأغنية الأخيرة للفنانة الجزائرية الشابة، “قتال”، على أكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.